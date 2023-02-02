Путин прибыл в Волгоград

Город готовится к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве

Президент России Владимир Путин в четверг, 2 февраля, прилетел в Волгоград, который готовится к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.

Ожидается, что глава государства почтит память советских солдат, участвовавших в Сталинградской битве, возложив венок к Вечному огню в Зале воинской славы в музее-заповеднике "Сталинградская битва" на Мамаевом кургане. Также президент выступит на торжественном концерте, посвященном юбилейной дате.

Кроме того, Владимир Путин встретится с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в музее-панораме "Сталинградская битва".

Наряду с этим у президента запланирован разговор с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым, сообщает РИА Новости.

В преддверии празднования 80-летия победы в Сталинградской битве в обществе вновь начали обсуждать тему возможного возвращения Волгограду названия Сталинград. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, сославшись на результаты опросов, что большинство жителей Волгограда не поддерживают эту инициативу. При этом каких-либо обсуждений в администрации президента или на уровне президента не ведется.

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