Российская армия будет обеспечена всем необходимым

Поставки всех видов вооружений и военной специальной техники существенно вырастут в России. Такое заявление в четверг, 2 февраля, сделал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик написал в своем Telegram-канале после посещения конструкторского бюро "Радуга" имени А. Я. Березняка, что российские Вооруженные силы регулярно и в полном объеме получают ракеты разных типов. При этом планируется увеличение поставок в армию всех видов вооружений.

Медведев выразил уверенность в том, что это "позволит нанести власти украинских неонацистов, которых раскормила своим оружием разнообразная западная сволочь, сокрушительное поражение".

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что недругам не имеет смысла надеяться на истощение запасов российского высокоточного оружия и внимательно "калькулировать" оружейные пуски и залпы ВС России. Политик подчеркнул, что "продолжение следует" и оружия "всем хватит".

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