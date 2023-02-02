Украина потребовала "ритмично" снабжать ее средствами на восстановление

Киев хочет получить 17 млрд долларов лишь в 2023 году

Украине в 2023 году потребуется около 17 млрд долларов на восстановление разрушенной инфраструктуры и объектов. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Чиновник рассказал, что встретился с исполнительным вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. В ходе встречи стороны обсудили "вопросы быстрого восстановления Украины".

Шмыгаль заявил, что Киев настаивает на передаче ему российских активов, замороженных в западных странах в рамках санкций против России. При этом средства должны поступать "прогнозируемо и ритмично", сообщает ТАСС.

На Западе обсуждается вариант конфискации российских активов с тем, чтобы направить их на восстановление Украины. Только в странах ЕС заблокировано около 300 млрд долларов российских активов.

Представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова предупредила, что попытки посягательства на российское имущество и активы другими государствами будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"