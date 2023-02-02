ЕС научит украинских военных управлять танками Leopard 2

Берлин разрешил передачу Киеву танков немецкого производства

ЕС в рамках европейской тренировочной миссии для украинских военных будет готовить танкистов для танков Leopard 2. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии уточнил, что в рамках тренировочной миссии ЕС планируется подготовить к апрелю 15 тысяч украинских военных.

Затем, по словам Борреля, будет подготовлено дополнительно 15 тысяч военнослужащих ВСУ, в том числе для использования таких танков, как Leopard 2, сообщает РИА Новости.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что в вопросах поставок вооружений и военной техники Украине нужно руководствоваться тремя критериями, один из которых — полезность таких поставок для украинской армии, в частности, с точки зрения продолжительности обучения персонала.

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