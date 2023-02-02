Пашинян назвал Россию ключевым партнером Армении в сфере безопасности

Армянский премьер встретился с главой правительства России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг, 2 февраля, заявил, что Москва является ключевым партнером Еревана в области безопасности. Заявление прозвучало в ходе встречи политика с российским премьером Михаилом Мишустиным.

Мишустин находится в Алма-Ате, где прошло первое в 2023 году заседание Евразийского межправительственного совета в рамках председательства России в органах ЕАЭС.

Российский премьер подчеркнул готовность Москвы к тесному и конструктивному взаимодействию с партнерами и Евразийской экономической комиссией для практической реализации приоритетов российского председательства, сообщает пресс-служба правительства России.

Никол Пашинян, в свою очередь, обратил внимание на проблему Лачинского коридора, отметив, что "в Нагорном Карабахе развивается гуманитарный кризис". При этом он подчеркнул, что "Российская Федерация — ключевой партнер в сфере безопасности для Республики Армения", сообщает РИА Новости.

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что военное присутствие России в Армении угрожает безопасности республики. По словам политика, в контактах с западными странами Азербайджан обосновывает агрессивные действия против Еревана тем, что Армения и Россия якобы готовят совместные агрессивные действия против Баку.

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