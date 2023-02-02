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В Минобороны рассказали об организации медпомощи военным на поле боя

17:40
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Достигнуты качественно новые показатели медицинского обеспечения

Комбинированная система, разработанная в российской армии, позволяет оказывать первую медицинскую помощь на поле боя и дальше в военно-полевых военных госпиталях. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказал заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны России генерал-майор Александр Серговенцев.

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Серговенцев подчеркнул, что в Вооруженных силах России достигнуты качественно новые показатели медицинского обеспечения. Первая помощь на поле боя оказывается в течение десяти минут, раненые поступают в медицинские учреждения в течение часа, а в госпитали — в течение суток.

Разработанная система позволяет осуществлять эвакуацию раненых с поля боя с использованием всех видов транспорта, включая авиационный и железнодорожный, а также проводить высокотехнологичные операции.

Для реабилитации пострадавших военных используют 23 специальных санатория, в которых ежегодно могут восстановиться 60 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Помощь нашим раненым оказывают в том числе военнослужащие медицинского батальона Западного военного округа. Мобильный полевой госпиталь развернут недалеко от передовой. В госпитале есть и необходимые медикаменты, и высокотехнологичное оборудование. В стационарные лечебные учреждения бойцов отправляют уже для дальнейшего лечения. Все операции делают на месте, что позволяет сохранять жизни военных.

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