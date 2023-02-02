Президент Сербии назвал последствия отказа от антироссийских санкций

Белград лишился союзников на Западе, заявил политик

Сербия, отказавшись вводить антироссийские рестрикции, лишилась союзников из числа западных государств. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, сербский президент Александр Вучич.

По мнению политика, "в современном мире нельзя действовать в одиночку", при этом даже "когда у нас были самые тяжелые потери и войны, у нас были союзники".

Однако в сложившихся условиях "никто не стал бы воспринимать нас как союзника" из-за конфликта на Украине и "того, что Сербия, руководствуясь ответственной и честной позицией, не ввела санкции против Российской Федерации".

При этом Вучич подчеркнул, что Белград в состоянии объективно оценивать события на Украине, так как не вешает ярлыков на противоборствующие стороны, сообщает ТАСС.

Ранее Вучич отмечал, что, несмотря на давление Запада, он будет исходить из потребностей своего государства. Рестрикции ограничивают возможности не только тех стран, на которые они направлены, но и тех, кто прибегает к такой политике, подчеркивал сербский президент.

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