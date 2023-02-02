Путин предупредил о готовности России ответить на угрозы "не только бронетехникой"

Если начнется современная война, она будет другой, подчеркнул президент

России вновь угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, российский лидер Владимир Путин. Глава государства находится в Волгограде, его визит приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Владимир Путин возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и почтил память погибших минутой молчания. Кроме того, глава государства возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова – командующего 62-й (с апреля 1943 года – 8-й гвардейской) армией, войска которой мужественно защищали Сталинград на протяжении шести месяцев, отстояв город в ожесточенных боях, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент поздравил россиян с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за существование истерзанной, но непокоренной страны.

Российский лидер также предупредил, что те, кто пытаются втянуть Германию в новую войну с Россией и рассчитывают одержать победу на поле боя, не понимают, что современная война с Россией будет совершенно другой. Москва при угрозах ответит не только бронетехникой — все должны это понимать, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что если на Земле начнется Третья мировая война, то она будет не на танках и даже не на истребителях. Так политик прокомментировал заявления представителей НАТО о том, что поставки Украине оружия и военной техники являются кратчайшим путем к миру.

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