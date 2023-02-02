ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предупредил о готовности России ответить на угрозы "не только бронетехникой"

17:58
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Если начнется современная война, она будет другой, подчеркнул президент

России вновь угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, российский лидер Владимир Путин. Глава государства находится в Волгограде, его визит приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве.
Медведев анонсировал рост поставок вооружений и техники в 2023 году

Владимир Путин возложил венок к Вечному огню в Зале воинской славы и почтил память погибших минутой молчания. Кроме того, глава государства возложил цветы к могиле Маршала Советского Союза, дважды Героя СССР Василия Чуйкова – командующего 62-й (с апреля 1943 года – 8-й гвардейской) армией, войска которой мужественно защищали Сталинград на протяжении шести месяцев, отстояв город в ожесточенных боях, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент поздравил россиян с 80-летием разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, отметив, что это было сражение за существование истерзанной, но непокоренной страны.

Российский лидер также предупредил, что те, кто пытаются втянуть Германию в новую войну с Россией и рассчитывают одержать победу на поле боя, не понимают, что современная война с Россией будет совершенно другой. Москва при угрозах ответит не только бронетехникой — все должны это понимать, цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что если на Земле начнется Третья мировая война, то она будет не на танках и даже не на истребителях. Так политик прокомментировал заявления представителей НАТО о том, что поставки Украине оружия и военной техники являются кратчайшим путем к миру.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.