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Борис Щербаков попал в реанимацию

18:40
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Днем ранее жена актера опровергала сообщения о госпитализации

Народного артиста России Бориса Щербакова госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказал сын актера Василий Щербаков.
Сообщения о госпитализации актера Бориса Щербакова не подтвердились

Как уточнил сын артиста, в больницу Бориса Щербакова доставили 1 февраля с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. Василий Щербаков подчеркнул, что это не коронавирусная инфекция.

Сначала актера поместили в реанимацию, поэтому с ним долго не было связи. Однако "буквально три часа назад он позвонил, динамика положительная, его перевели из реанимации в стационар", рассказал Василий Щербаков в интервью АГН "Москва".

1 февраля в СМИ появились сообщения о том, что Бориса Щербакова увезли в больницу с репетиции в Санкт-Петербурге, а вечерний спектакль с участием артиста был отменен из-за его болезни.

Супруга Бориса Щербакова заявила, что это "какая-то утка", а артист "жив-здоров, просто простудился".

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Борис Щербаков
Борис Щербаков
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