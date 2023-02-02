Совет ЕС утвердил пакет военной помощи Украине на 500 млн евро

Отдельно выделят средства на обучение украинских военных

Совет ЕС объявил в четверг, 2 февраля, об утверждении нового пакета военной помощи Украине объемом 500 млн евро, а также о выделении 45 млн евро на обучение украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза (EUMAM Ukraine).

Как заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, принимаемые "меры посылают четкий сигнал в критический момент: мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это потребуется и пока это необходимо".

В Совете Евросоюза уточнили, что новый пакет военной помощи выделяется за счет Европейского фонда мира. Общий объем средств, уже выделенных Киеву из этого источника, достиг 3,6 млрд евро, сообщает "Интерфакс".

20 января Боррель рассказал, что Евросоюз и страны — члены сообщества совместно уже выделили военную помощь Украине на 10 млрд евро. Европейский чиновник уточнил, что эта сумма включает только военную помощь украинским властям, не учитывая гуманитарную и иные виды помощи. Если же суммировать все виды помощи Украине от Европы, "мы уже приближаемся к 50 млрд евро".

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