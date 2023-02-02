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Кремль объяснил слова Путина об ответе "не только бронетехникой"

19:19
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Украина ждет от Запада немецкие танки и рассчитывает на истребители

У России есть необходимый потенциал, чтобы ответить на поставки западными странами Украине новых вооружений и военной техники. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официального представителя Кремля попросили прокомментировать слова президента о готовности России ответить на внешние угрозы "не только бронетехникой".

Песков заявил, что "по мере того, как появляются поставленные коллективным Западом новые вооружения, Россия будет задействовать полнее имеющийся у нее потенциал, для того, чтобы ответить в ходе специальной военной операции", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что России вновь угрожают немецкими танками Leopard, воюют руками бандеровцев. Однако российский лидер предупредил, что в случае новой войны с Германией все будет не так, как в годы Второй мировой — Москва при угрозах ответит не только бронетехникой, все должны это понимать.

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