Песков опроверг введение ограничений на выезд из России

Запретов ни для чиновников, ни для других граждан не вводили

Никаких законодательных запретов на выезд из России государственным служащим в настоящее время нет. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официального представителя Кремля попросили прокомментировать инициативу о введении ограничений для чиновников на отдых за границей.

Песков отметил, что "каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время", в администрации президента такие меры не обсуждаются, сообщает "Интерфакс".

Что касается приостановки выдачи десятилетних заграничных паспортов, она связана с техническими проблемами и не говорит об ограничениях на выезд, цитирует пресс-секретаря президента РБК.

Ранее Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о наличии приказа ФСБ о введении запрета на выезд за пределы страны россиян, пригодных к военной службе. Представитель Кремля опроверг эти слухи, заявив, что "это обычная информационная "утка", информационная диверсия, скажем так".

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