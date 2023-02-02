Путин: нацистская идеология вновь создает угрозы безопасности России

Визит президента в Волгоград приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве

Нацистская идеология в современном обличье вновь создает прямые угрозы безопасности России. Об этом заявил в четверг в Волгограде Владимир Путин. Президент прибыл в город-герой для участия в праздничных мероприятиях, посвященных одной из самых памятных дат в истории нашей страны - 80-летию разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве Выступая на торжественном концерте, глава государства подчеркнул - наша страна вновь вынуждена давать отпор агрессии коллективного Запада, и ей есть чем ответить на эту угрозу.

Визит Владимира Путина в Волгоград начался с посещения самого знакового места города-героя. Президент поднялся на Мамаев Курган. Во время Великой Отечественной здесь шли ожесточенные бои, которые коренным образом переломили ход войны. 200 дней и ночей, более двух миллионов сражавшихся с обеих сторон. Это была одна из самых кровопролитных битв в истории человечества по количеству потерь.

Глава государства возложил венок к Вечному огню и преклонил колено в зале Воинской Славы в историко-мемориальном комплексе. На стенах помещения - 34 мозаичных знамени. На них высечены 7200 имен. Но минута молчания не только в их честь. За конкретными фамилиями и званиями на табличках - сотни тысяч погибших защитников Сталинграда.

Выступая на торжественном концерте, посвященном 80-летию победы в Сталинградской битве, Владимир Путин отметил: город навечно стал символом несокрушимости нашего народа, чьи воины столкнулись с армией, собранной из представителей почти всех стран покоренной Европы. Практически стертый с лица земли Сталинград всей страной восстанавливали буквально с нуля. Но печальные и для себя уроки истории запад так и не выучил. Нацистская идеология в современном обличье вновь создает прямые угрозы безопасности России, заявил президент.

"Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно – невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых – кресты, и вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев. Но те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть, чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать", - заявил Путин.

О героизме и подвигах нашего народа Владимир Путин говорил на встрече с представителями общественных патриотических объединений и молодежных организаций Волгограда. Без памяти прошлого нет будущего, подчеркнул президент:

"Прошлым жить нельзя. Нужно жить сегодняшним днем и смотреть в будущее. Но не бывает будущего без знания прошлого. Без понимания того, на какой земле мы живем и благодаря кому мы живем. Вот, если мы не будем уважать сами себя и своих предков, которые сделали возможной нашу сегодняшнюю жизнь, мы не сможем продолжать будущее нашей страны".

В зале - потомки участников Сталинградской битвы, либо поисковики и реконструкторы, занимающиеся увековечиванием памяти солдат и офицеров, отдавших жизни в борьбе за Родину. И здесь же прозвучала чудовищная история о том, как Украина относится к тем, кто в годы Великой Отечественной погибал за ее освобождение от нацизма. Два года назад в генконсульство России в Германии пришел немецкий фермер и принес медаль "За Отвагу", которую обнаружил на своем участке. Награда принадлежала красноармейцу Виктору Голубеву. Из личного оружия в боях под Ростовом он уничтожил 13 фашистов.

"Красноармеец погиб в 1944-м году в боях за правобережную Украину. Как мы узнали, Украина продавала свой плодородный слой, как нацисты делали в Великую Отечественную войну. И, скорее всего, медаль так и попала туда. И вот вопрос, только медаль там была или нет. Если медаль потеряли, это одно, а если они торгуют останками бойцов, которые сражались за победу, это совсем другое", - рассказал Лев Кравченко, участник Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "Юнармия".

"Не знаю, кто и когда занимался продажей плодородного слоя земли с Украины, хотя такие факты есть. И лес-кругляк там продают, хотя его не так много, не как в Сибири. Там уже скоро все Карпаты лысыми останутся. И землю продавали. Это правда. И продают. Это их дело. Но я не могу себе представить, что землю продают вместе с останками человеческими, это просто в голове не укладывается. Но еще одно обстоятельство: ведь немецкий фермер пришел и передал нашим представителям эту медаль. Это значит, что простой гражданин ФРГ с уважением относится и к нашей стране, и к тем героям, которые победили нацизм. К сожалению, у сегодняшних элит память эта выветривается", - отметил Путин.

В России память хранят и передают из поколения в поколение. Вот, например, Анатолий Севастьянов. Участник семейного поискового отряда.

"На данный момент у меня три брата и племянник находятся в зоне СВО. Добровольцы. Они, как и многие поисковики из России, отправились на фронт. Мы, поисковики, не только копаем, но и собираем артефакты. Но на данный момент нельзя забывать и современную историю. Надо собирать артефакты, связанные с современным нацизмом, писать историю СВО, как говорится, по горячим следам. Мы предлагаем, чтобы в регионах создавались музеи, посвященные СВО и героям", - рассказал он.

"Идея хорошая, правильная. Единственное соображение, на которое хотел бы обратить внимание - делать это нужно с соблюдением мер безопасности, предосторожности, ведь речь идет о сборе материала, информации практически из зоны боевых действий", - отметил Путин.

Представители еще более молодого звена присутствующих на встрече пожаловались президенту: слишком много дезинформации о Великой Отечественной насаждается школьникам. А теперь еще и о спецоперации. И попросили, чтобы ее участники чаще посещали различные мероприятия, чаще общались с подрастающим поколением. А еще - чтобы снималось больше правдивых патриотических фильмов.

"Самое главное при освещении событий Второй мировой войны, Великой Отечественной, при освещении событий специальной военной операции сегодня, самое главное - это правда и достоверность. Это наше самое главное оружие", - заявил Путин.

Идей, как хранить память и доносить правду о борьбе с нацизмом, с которым наша страна сталкивается второй раз, на встрече с президентом прозвучало немало. Внучка фронтовика, прошедшего Сталинградскую битву и штурмовавшего донецкую Саур-могилу, предложила создать тематические маршруты по пути продвижения боевых подразделений Красной армии и включить их в программу развития внутреннего туризма. Ведь по одним только учебникам историю прочувствовать сложно. А волгоградские поисковики пригласили Владимира Путина на одну из вахт памяти "Западный фронт. Варшавское шоссе". Мероприятие состоится в августе в Калужской области.

Лилия Акиньшина, Саркис Саркисян, "ТВ Центр".

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