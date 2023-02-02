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В Казахстане обсудили политику в области продовольственной безопасности

22:36
  • четверг
  • 02 февраля 2023

В Алма-Ате проходит заседание межправсовета ЕАЭС

В Казахстане проходит заседание Евразийского межправительственного совета. Российскую делегацию возглавляет Михаил Мишустин. Это первая встреча глав правительств стран ЕАЭС в этом году и проходит под председательством России.

В Алма-Ате на полях заседания межправсовета ЕАЭС глава российского кабмина провёл двухсторонние встречи с премьерами Армении и Белоруссии, где обсуждалось взаимное сотрудничество, в том числе создание транспортных маршрутов.

А после Михаил Мишустин встретился и с главой кабмина Казахстана. Речь шла о стратегическом партнёрстве. На заседании Евразийского межправительственного совета обсудили единую политику в области продовольственной безопасности, а также вопросы, связанные с интеграцией, развитием высокотехнологичных производств и цифровой трансформации. Особое внимание - подготовке проектов новых соглашений, касающихся общих энергетических рынков.

"Вместе мы способны противостоять самым сложным вызовам, таким как коронавирус, его последствиям, а также происходящим сегодня глобальным изменениям, которые стали следствием политики коллективного Запада. Несмотря на внешнее давление, непростую международную конъюнктуру, Союз действует слаженно и эффективно", - отметил Мишустин.

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