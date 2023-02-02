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Нижний Тагил выбран столицей "Тотального диктанта" в 2023 году

20:04
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Акцию проводят с 2004 года

Столицей общественной образовательной акции "Тотальный диктант", которая состоится 8 апреля 2023 года, стал город Нижний Тагил. Об этом в четверг, 2 февраля, объявил автор текста диктанта 2023 года, писатель и журналист Василий Авченко.

За статус столицы "Тотального диктанта" в 2023 году соревновались также Омск, Калининград и Мурманск. Победа Нижнего Тагила в голосовании означает, что именно в этом городе будет организована главная площадка акции, на которой диктант прочитает автор текста этого года Василий Авченко.

Известно, что текст "Тотального диктанта" в 2023 году будет посвящен путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, сообщает ТАСС.

Акция "Тотальный диктант", цель которой — популяризация русского языка, впервые проводилась в 2004 году. С тех пор к ней присоединилось множество стран мира, в 2022 году "Тотальный диктант" писали в 40 государствах, а столицей акции был Ярославль.

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