Нижний Тагил выбран столицей "Тотального диктанта" в 2023 году

Акцию проводят с 2004 года

Столицей общественной образовательной акции "Тотальный диктант", которая состоится 8 апреля 2023 года, стал город Нижний Тагил. Об этом в четверг, 2 февраля, объявил автор текста диктанта 2023 года, писатель и журналист Василий Авченко.

За статус столицы "Тотального диктанта" в 2023 году соревновались также Омск, Калининград и Мурманск. Победа Нижнего Тагила в голосовании означает, что именно в этом городе будет организована главная площадка акции, на которой диктант прочитает автор текста этого года Василий Авченко.

Известно, что текст "Тотального диктанта" в 2023 году будет посвящен путешественнику, писателю, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, сообщает ТАСС.

Акция "Тотальный диктант", цель которой — популяризация русского языка, впервые проводилась в 2004 году. С тех пор к ней присоединилось множество стран мира, в 2022 году "Тотальный диктант" писали в 40 государствах, а столицей акции был Ярославль.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"