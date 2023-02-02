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Россия и Китай подтвердили готовность защищать свой суверенитет и интересы

20:18
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Эту тему обсудили представители МИД двух государств

Москва и Пекин разделяют неприятие конфронтационной политики, а также попыток отдельных стран вмешиваться во внутренние дела других государств. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Глава российского МИД встретился с первым заместителем главы китайского внешнеполитического ведомства Ма Чжаосюем. Лавров дал высокую оценку текущему состоянию отношений между Россией и Китаем, динамично развивающихся в русле договоренностей, достигнутых в ходе беседы лидеров двух стран 30 декабря 2022 года.

Политики обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней, глобальной и региональной повестки дня, а также дали позитивную оценку конструктивному диалогу и высокому уровню двусторонней координации в рамках ООН, БРИКС, ШОС, других международных организаций и объединений.

Российский и китайский дипломаты подтвердили намерение Москвы и Пекина твердо защищать суверенитет, безопасность, интересы развития двух стран, совместно строить более справедливый, демократичный многополярный миропорядок, сообщается на официальном сайте МИД России.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Китай выступает против "политики буллинга", проводимой некоторыми странами в энергетическом секторе. Дипломат также предупредил, что Пекин никогда не позволит внешним силам вмешиваться в энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией.

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