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Собянин рассказал о модернизации инфекционной службы Москвы

20:03
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Работа инфекционной службы должна соответствовать современным стандартам

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы по модернизации всей системы работы инфекционной службы города, которая стартовала в 2019 году.

"Сейчас реализовано следующее: дооснастили действующие инфекционные отделения в больницах, реконструировали главный корпус детской инфекционной клинической больницы №6, построили новый детский инфекционный корпус ММКЦ "Коммунарка", - написал Собянин в своем Телеграм-канале.

Кроме того, по словам мэра, был возведен Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское".

Собянин отметил, что работа инфекционной службы столицы должна соответствовать современным стандартам.

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