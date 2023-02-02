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Собянин рассказал о поддержке городом промпредприятий и инвесторов в нежилые объекты

20:25
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Московским промпредприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Промпредприятиям и инвесторам, которые возводят в Москве нежилые объекты, были одобрены льготные кредиты на сумму более 214 миллиардов рублей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что поддержка затронула 78 организаций самых различных сфер. Кроме того, ставка по льготным инвестиционным кредитам снижена с 9% до 3%, а максимальный размер вырос до трех миллиардов рублей.

Полученные в рамках льготного инвесткредита средства, в частности, можно направить на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также закупку нового оборудования.

Московским промышленным предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки, сообщается в Телеграм-канале мэра столицы.

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