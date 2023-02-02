Россиянам предложили альтернативу десятилетнему загранпаспорту

Выдача таких документов временно приостановлена

Россияне, которым необходим заграничный паспорт, могут в условиях приостановки выдачи документов сроком действия десять лет получить в ускоренном порядке загранпаспорт на пять лет. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Как отметила Волк, при наличии поданного заявления для оформления заграничного паспорта с электронным носителем информации и необходимости срочного выезда за пределы территории России в кратчайшие сроки оформляется заграничный паспорт сроком действия пять лет при оплате государственной пошлины.

Для этого необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции — даже в том случае, если заявление о выдаче заграничного паспорта с электронным носителем информации подано через "Криптобиокабину" в МФЦ.

Если заявителю по какой-либо причине будет отказано в предоставлении государственной услуги по выдаче загранпаспорта, оплаченная ранее госпошлина за выдачу заграничного паспорта с электронным носителем информации будет возвращена, цитирует представителя МВД "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приостановка выдачи биометрических заграничных паспортов сроком действия десять лет связана с техническими проблемами и не говорит об ограничениях на выезд из страны.

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