Киев пообещал гарантии неиспользования западного оружия для атак на Россию

Украина пытается добиться поставок дальнобойных ракет

Украинские власти готовы гарантировать западным союзникам, что не станут наносить удары по российской территории из поставляемого Западом оружия. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, украинский министр обороны Алексей Резников.

Как заявил Резников в ходе совместного заседания украинского правительства и Европейской комиссии, "Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию", поскольку "у нас достаточно целей на временно оккупированной территории Украины, и мы готовы координировать цели с нашими партнерами".

При этом украинский министр заявил, что если бы ВСУ "имели возможность наносить удары на расстоянии 300 километров, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена потерпеть поражение", сообщает РИА Новости.

Ране президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, комментируя вероятность поставок Парижем Украине боевых самолетов, что "по определению ничто не исключено, но при соблюдении трех критериев". Одним из таких критериев он назвал отсутствие рисков эскалации конфликта. Оружие, поставляемое Киеву Западом, "не должно затрагивать российскую территорию, а должно защищать Украину", пояснил французский лидер.

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