Присяжные признали экс-губернатора Фургала виновным по делу об убийствах

Подсудимому грозит пожизненный срок

Коллегия присяжных заседателей в четверг, 2 февраля, вынесла обвинительный вердикт бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об убийствах. Дело рассматривает Люберецкий суд Московской области на выездном заседании в зале Мособлсуда.

Присяжные сочли доказанной вину Фургала в двух убийствах и покушении на убийство. При этом коллегия решила, что снисхождения подсудимый не заслуживает ни по одному из эпизодов.

По рассматриваемому делу бывшему губернатору грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщает "Интерфакс".

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года. Его подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Позднее в отношении Фургала возбудили дела о мошенничестве и организации преступного сообщества. 20 июля 2020 года президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку с должности главы Хабаровского края в связи с утратой доверия.

Процесс должен был проходить в Железнодорожном суде Хабаровска. Однако обвинение настаивало на переносе суда, считая, что Фургал через свои связи может надавить на суд и общественное мнение. По этой причине было решено проводить процесс в одном из судов Московской области.

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