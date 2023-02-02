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Москва разрешила Белграду платить по кредитам в рублях

21:38
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Сербия не участвует в антироссийских санкциях и не входит в число недружественных государств

Российское правительство одобрило проект протокола, согласно которому Сербия сможет платить России по ряду кредитов в рублях. Документ опубликован в четверг, 2 февраля.
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Соответствующее решение было принято для развития и укрепления дружественных отношений между Россией и Сербией. Все платежи в соответствии с соглашениями осуществляются сербской стороной в пользу российской стороны в российских рублях.

Это касается двух кредитов, выданных в 2013 году, кредита, выданного в 2019 году, а также урегулирования задолженности Сербии перед Россией по обязательствам Югославии по соглашению, заключенному в 2021 году, сообщается на официальном портале правовой информации.

После введения Западом антироссийских санкций Москва активизировала использование во взаимных расчетах с другими странами национальных валют. При этом Россия объявила о решении осуществлять платежи по обслуживанию внешнего госдолга в российской валюте. Для получения платежа по госдолгу в его оригинальной валюте инвестору придется открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты.

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