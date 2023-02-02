Адвокат объяснил, почему Фургал может избежать пожизненного срока

Экс-губернатора признали виновным в причастности к трем убийствам

Экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу не грозит пожизненное лишение свободы по уголовным делам, по которым он проходит. Такое заявление сделал в четверг, 2 февраля, адвокат Фургала Михаил Карапетян.

Юрист пояснил, что по всем преступлениям, в которых признали виновным Фургала, истек срок давности. Три из них являются особо тяжкими. Назначать за них наказание или нет, решит суд, однако приговорить подсудимого к пожизненному лишению свободы в подобных случаях нельзя, заверил Карапетян.

Адвокат также заявил, что по другому рассматриваемому судом уголовному эпизоду Фургалу наказание в виде пожизненного лишения свободы не грозит, сообщает ТАСС.

Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года по подозрению в причастности к организации убийств предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Позднее в отношении чиновника возбудили уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества.

2 февраля 2023 года присяжные сочли доказанной вину Фургала в двух убийствах и покушении на убийство. При этом коллегия решила, что снисхождения подсудимый не заслуживает ни по одному из эпизодов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"