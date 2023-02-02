США отвергли допуск россиян к международным соревнованиям

Американская сторона не поддержала призыв МОК

Соединенные Штаты поддерживают идею сохранения запрета для российских, а также белорусских спортсменов участвовать в международных спортивных турнирах. Об этом в четверг, 2 февраля, рассказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Чиновница заявила, что если спортивные организации и организаторы соревнований, такие как Международный олимпийский комитет, решают позволить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в спортивных мероприятиях, "должно быть абсолютно ясно, что они не выступают в качестве представителей российского или белорусского государства".

Использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Белоруссии должно быть запрещено, если российских и белорусских атлетов все же допустят к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже, цитирует представителя Белого дома ТАСС.

После начала российской спецоперации на Украине Россия была отстранена от участия в международных турнирах и лишена права принимать такие соревнования. В Международном олимпийском комитете обвинили Россию в нарушении Олимпийской хартии.

В феврале 2023 года МОК заговорил о возможном возвращении российским атлетам права участвовать в международных турнирах, однако подчеркнул, что это возможно только при нейтральном статусе спортсменов.

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