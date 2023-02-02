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"Не подумавши": МИД России ответил Германии на обвинения в кибератаках

22:38
  • четверг
  • 02 февраля 2023

В ведомстве указали на отсутствие доказательств

Германия выдвигает обвинения в адрес России в кибератаках на официальные ресурсы ФРГ, не имея никаких доказательств своих утверждений. Такое заявление в четверг, 2 февраля, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Как написала чиновница в своем Telegram-канале, в ФРГ атаке подвергся "сайт нашей любимицы", министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которую Захарова назвала "фанатом "войны против России". Целью хакеров также стали официальные ресурсы ряда других учреждений.

Представитель российского МИД указала, что в МВД ФРГ заявили, что эти атаки "исходили из России". При этом Захарова напомнила высказывание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что в правовом государстве, каким является ФРГ, госслужащие обязаны воздерживаться от предположений и утверждать только то, что они могут доказать.

Из этого Захарова предложила сделать один из трех выводов, среди которых — варианты "либо у Берлина есть доказательства (тогда уж предъявили бы за эти более, чем десять лет хоть одно), либо Шольц сказал не подумавши, либо… Германия — не правовое государство".

Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что российские разведывательные службы давно действуют в отношении американской жизненно важной инфраструктуры в целях шпионажа. По словам главы ФБР, в этой сфере становится все больше угроз, в частности, со стороны хакеров, применяющих вирусы в целях вымогательства. При этом Рэй не рассказал, есть ли у него какие-либо доказательства этих обвинений.

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Мария Захарова
Мария Захарова
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