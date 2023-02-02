Шольц выступил против спекуляций вокруг ЧП на "Северных потоках"

Расследование взрывов на газопроводах еще не завершено

Германия не намерена спекулировать на теме диверсий на российских газопроводах системы "Северный поток". Такое заявление сделал в четверГ, 2 февраля, федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Политик призвал дождаться получения таких доказательств, "которые сможет использовать любой прокурор в ходе суда в Германии". Официальное заявление последует лишь после этого.

Шольц подчеркнул, что "пока это не тот случай, и мы будем говорить на данную тему так же сдержанно", а также призвал "не заниматься спекуляциями" на эту тему, сообщает ТАСС.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы "Северный поток" упало давление. Позже выяснилось, что трубопроводы повреждены из-за взрывов. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт, и отметил, что "уничтожение общеевропейских газопроводов — это вообще такая запредельная вещь". Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

В декабре источники западных СМИ сообщили, что взрывчатку, вероятно, сбросили с кораблей или заложили на морском дне с помощью подводных дронов или водолазов.

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