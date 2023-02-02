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Шольц выступил против спекуляций вокруг ЧП на "Северных потоках"

22:56
  • четверг
  • 02 февраля 2023

Расследование взрывов на газопроводах еще не завершено

Германия не намерена спекулировать на теме диверсий на российских газопроводах системы "Северный поток". Такое заявление сделал в четверГ, 2 февраля, федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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Политик призвал дождаться получения таких доказательств, "которые сможет использовать любой прокурор в ходе суда в Германии". Официальное заявление последует лишь после этого.

Шольц подчеркнул, что "пока это не тот случай, и мы будем говорить на данную тему так же сдержанно", а также призвал "не заниматься спекуляциями" на эту тему, сообщает ТАСС.

В сентябре 2022 года на газопроводах системы "Северный поток" упало давление. Позже выяснилось, что трубопроводы повреждены из-за взрывов. Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт, и отметил, что "уничтожение общеевропейских газопроводов — это вообще такая запредельная вещь". Российская Генпрокуратура возбудила дело об акте международного терроризма.

В декабре источники западных СМИ сообщили, что взрывчатку, вероятно, сбросили с кораблей или заложили на морском дне с помощью подводных дронов или водолазов.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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