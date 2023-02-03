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"Взаимовыгодная история": эксперт оценил качество торговли между Россией и Китаем

08:38
  • пятница
  • 03 февраля 2023

По некоторым пунктам Пекин зависит от Москвы

Каковы перспективы экономического партнерства России и Китая? Зачем США увеличивают военную активность на Дальнем Востоке? Какая ситуация складывается в сопредельных регионах Азии?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. 

"Как ни странно, Китай пытается уйти от зависимости от России. Они заключают нефтегазовые сделки с Саудовской Аравией, с Казахстаном, с Индонезией. Но говорить надо не только о цифрах торговли, но и о качестве этой торговли. И качество торговли между Россией и Китаем - очень хорошее. Более того, очень многие российские продукты идут сейчас не только на северо-восток Китая, но и на юг этой страны. Это взаимовыгодная история. В общем, Китай не сильно, но все равно зависит от России", - отметил эксперт.

Полный комментарий Алексея Маслова смотрите в видео

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