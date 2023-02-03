Царство иллюзий: чем грозит миру развитие дипфейков

На что способен искусственный интеллект?

Грета Тунберг стала женщиной трудной судьбы, Ким Кардашьян пришлось сесть за баранку - как главные герои из недружественных стран докатились до жизни такой, спросите вы? Высокие технологии довели. И искусственный интеллект.

Это новый сериал "Войны соседей" в формате дипфейк. В самых обычных людей, соседей, которые грызутся друг с другом, превратились также Марк Цукерберг и Билли Айлиш. Кино - царство иллюзий. Технология дипфейк ведет нас еще дальше.

Отрицательные явления, которыми пронизано западное общество, приводят к моральным катастрофам. И потере репутации. Известный в англоязычном сегменте интернета стример пережил шок, когда узнал, что общался в сети с женщинами, которые были созданы при помощи технологии дипфейк. Неизвестно, насколько глубоко зашло это общение. Возможно, была полностью потеряна социальная ответственность. Аккуратнее надо!

Если бы только кино и стримы дурачили публику. Когда виртуальный персонаж, специально созданная голограмма обращается к аудитории с протянутой рукой - это не аттракцион, это бизнес. Эксперты утверждают: к 2025 году 90% контента в кино и на телевидении будет создано искусственным интеллектом.

Ну, а если, взглянув в зеркало с утра, вы не узнаете себя - возможно, над вами уже поработал искусственный интеллект. И вы - другой герой, по другую сторону реальности.

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