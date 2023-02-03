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На Сахалине школьный автобус попал в крупное ДТП

08:46
  • пятница
  • 03 февраля 2023

В салоне находились 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет

На Сахалине произошло ДТП с участием школьного микроавтобуса, легкового автомобиля и двух бензовозов. По предварительным данным, пострадали пять детей и двое взрослых, передает "ТВ Центр".

Как сообщили в ГИБДД, авария произошла по вине водителя иномарки, он не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу, где ехал автобус. Затем в них врезались два грузовика, перевозившие топливо.

В салоне находились 11 детей в возрасте от 7 до 16 лет, которые направлялись в школу. Троих с места происшествия забрали родители, восемь доставлены в больницу города Холмск. Следственный комитет возбудил уголовное дело, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства аварии.

"Все восемь детей сейчас осматриваются хирургами, травматологами, неврологами, приглашен психолог. Дети перепуганы, надо поработать с ними, поэтому родители здесь находятся", - рассказала главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко.

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ДТП на Сахалине
ДТП на Сахалине
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