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Пуск, маневр: штурмовики Су-25 уничтожают объекты ВСУ

09:00
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Полеты выполняются на предельно малых высотах

Военные объекты украинских националистов уничтожают российские штурмовики Су-25, сообщили в Минобороны.

Экипажи "Грачей" нанесли удары по замаскированным укрепленным позициям и бронированной технике ВСУ. Полеты наши летчики выполнили на предельно малых высотах. После пуска ракет - маневр уклонения, отстрел тепловых ловушек и возвращение на аэродром базирования. Все заданные цели успешно поражены.

Штурмовики Су-25 предназначены для поддержки сухопутных войск в любое время суток - вне зависимости от метеоусловий.

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