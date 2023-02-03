Пуск, маневр: штурмовики Су-25 уничтожают объекты ВСУ

Полеты выполняются на предельно малых высотах

Военные объекты украинских националистов уничтожают российские штурмовики Су-25, сообщили в Минобороны.

Экипажи "Грачей" нанесли удары по замаскированным укрепленным позициям и бронированной технике ВСУ. Полеты наши летчики выполнили на предельно малых высотах. После пуска ракет - маневр уклонения, отстрел тепловых ловушек и возвращение на аэродром базирования. Все заданные цели успешно поражены.

Штурмовики Су-25 предназначены для поддержки сухопутных войск в любое время суток - вне зависимости от метеоусловий.

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