Пуск, маневр: штурмовики Су-25 уничтожают объекты ВСУ

Полеты выполняются на предельно малых высотах
Военные объекты украинских националистов уничтожают российские штурмовики Су-25, сообщили в Минобороны.
Экипажи "Грачей" нанесли удары по замаскированным укрепленным позициям и бронированной технике ВСУ. Полеты наши летчики выполнили на предельно малых высотах. После пуска ракет - маневр уклонения, отстрел тепловых ловушек и возвращение на аэродром базирования. Все заданные цели успешно поражены.
Штурмовики Су-25 предназначены для поддержки сухопутных войск в любое время суток - вне зависимости от метеоусловий.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"