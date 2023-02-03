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Бойцы спецназа ЦВО получили награды на передовой

08:55
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Работа спецназа требует высшего уровня подготовки

Прямо на передовой бойцы спецназа Центрального военного округа получили государственные награды, сообщили в Минобороны.

Выполнившим наиболее сложные задачи командование вручило медали "За отвагу", Жукова и Суворова.

Работа спецназа требует высшего уровня подготовки. Бойцы совершают рейды в тыл противника, организуют засады, ведут корректировку огня, а затем контроль поражения вражеских целей. Они постоянно рискуют своей жизнью.

Разведчик-санитар с позывным "Курбаши", получивший медаль "За отвагу", считает ее одной из ценнейших солдатских наград.

"Находясь на позициях , вскрывая противника, подразделения пехоты были подвержены обстрелу. Несмотря на непрекращающийся огонь противника, из-под танкового обстрела мы достали двоих ребят с перебитыми артериями. Мы их успешно эвакуировали, остановили кровотечение и довезли до медпункта", - рассказал он.

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