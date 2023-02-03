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НОВОСТИ

Реакция - мгновенная: стало известно о новых подвигах российских военных

08:58
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Бойцы демонстрируют храбрость и выучку

Министерство обороны России представило новых героев спецоперации по защите Донбасса.

Капитан Игорь Котенёв с подразделением во время смены позиций попал под массированный обстрел националистов. Мгновенно сориентировавшись, он вывел дивизион из опасной зоны и ответным огнем подавил позиции артиллерии противника. А через несколько дней Котенёв и его подчиненные пришли на помощь попавшим в засаду нашим десантникам. Точными ударами огневые средства боевиков были ликвидированы.

Артиллерийский расчет старшего сержанта Виталия Сотникова после получения данных с беспилотника ударил по замаскированному району сосредоточения живой силы и техники радикалов, готовивших наступление на позиции российских войск. После поражения целей расчет Сотникова быстро сменил дислокацию. Еще два БТР и 15 националистов были уничтожены.

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