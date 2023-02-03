Путин и Бочаров обсудили развитие Волгоградской области

Есть вопросы, которые требуют особого внимания местных властей

В Волгограде Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона, передает "ТВ Центр".

Андрей Бочаров доложил, как выполняется поручение президента о дополнительных мерах поддержки экономики области. Губернатор рассказал о хорошем взаимодействии с федеральными структурами и об активном освоении новых рынков.

Глава государства отметил успехи и выделил ряд вопросов, которые требуют особого внимания.

Путин: "В целом, я посмотрел, у вас обстановка хорошая - даже не удовлетворительная, а в целом хорошая, потому что и по производству сельхозпродукции, и по промышленному производству у вас рост, стройка хорошо себя показала. Правда, есть и вопросы, которые требуют особого внимания с вашей стороны".

Бочаров: "Несмотря на сложности, трудности, мы устойчиво двигаемся. Основные макроэкономические показатели у нас демонстрируют рост: ВРП, инвестиционная составляющая. Формируется бюджет Волгоградской области, который позволяет реализовывать все эти задачи и направлять средства на поддержку".

Путин: "Что касается финансовой составляющей, то здесь, конечно, есть над чем работать. Вы сами понимаете. И некоторым проблемам экологического характера тоже нужно уделять особое внимание, в том числе и качеству воды. Это вам тоже известно, вы мне тоже об этом докладывали неоднократно. Знаю, что вы этим занимаетесь, но просто ни в коем случае нельзя упускать это из виду".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"