Поселок-призрак: тигры держат в страхе жителей Хабаровского края

Жертвами хищников стали уже более полусотни собак

Когда-то шумная и веселая Джонка превратилась в поселок-призрак. На улице - жуткая тишина. Люди уже месяц прячутся по домам, не отпуская детей дальше забора. О школе речи не идет. В магазинах - ни души, в центре тревожно дежурит скорая.

Начальник почтового отделения Наталья Кротова - в шоке: "У нас начинаются выплаты в начале месяца. Почтальонов отпустить в доставку я не имею права. И не буду я их отправлять, так как я не могу рисковать их жизнями. Они ходят с тяжелыми сумками. И убежать от тигра они не смогут".

Причиной полной изоляции отдельно взятого поселка стал краснокнижный хищник. Но если раньше он придет из тайги, побродит по оврагам - и исчезнет, то сейчас в поисках очередной собаки ходит под окнами. На шум и крик внимания не обращает, собак ест любой породы.

Нервы у местных не выдерживают. А тут еще выяснилось, что тигр вообще в тайгу перестал уходить. Почувствовал себя то ли односельчанином, то ли главой человеческой стаи. Оказалось, что хищник обедает и отдыхает буквально под носом у напуганных людей. В теплом и добротном сарае. А выйдя на улицу, никаких угрызений совести не испытывает.

С незваными гостями сталкиваются жители десятков населенных пунктов . Тигры свободно гуляют по улицам, хоккейными площадками, огородам и автосервисам. В Вяземском счет съеденным собакам перевалил за два десятка. Местные, конечно, в страхе, но тигров понимают. Проблемы с кормовой базой у хищников действительно есть, подтверждают специалисты. Но особо активного охотника в Вяземском все-таки поймали.

"Ставили ловушки, и сегодня ночью он попался. Обездвижили его, погрузили в клетку. Сегодня он сидел у нас в теплом гараже. Мы там предварительно его осмотрели. И увидели повреждения лапы", - рассказал исполняющий обязанности начальника охотничьего управления правительства Хабаровского края Юрий Колпак.

Спящего тигра доставили к ветеринарам, те обработали рану. Проснется - будет как новенький. А вот куда его потом отправят, решит Росприроднадзор. Пока же у местных собак появилась передышка. И можно немного погулять.

Ольга Стрельцова, Андрей Грис, "ТВ Центр"

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