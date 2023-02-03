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В США запаниковали из-за "шпионского воздушного шара" из Китая

09:13
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Байден в курсе ситуации

Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что Китай направил на территорию США шпионский воздушный шар.

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"Наглое пренебрежение суверенитетом США со стороны Китая - это дестабилизирующие действия, на которые необходимо реагировать, и президент Байден не может молчать. Я запрашиваю брифинг для Группы восьми (восемь лидеров Конгресса от обеих партий и из обеих палат - прим.ред.)", - написал политик в соцсетях (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, что китайский разведывательный воздушный шар был замечен над континентальной частью США. Уточнялось при этом, что объект "не представляет какой-либо военной или физической угрозы для людей на земле".

Как передает NBC, Джо Байден уже проинформирован об обнаружении шара.

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