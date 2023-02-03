США предлагали России 20% территории Украины в обмен на завершение СВО

Москва и Киев отказались обсуждать такой вариант

В Вашингтоне предлагали Украине способ остановить специальную военную операцию. Так, по замыслу главы ЦРУ Уильяма Бернса, Киев мог бы отдать России 20% своей территории в обмен на заключение мирного соглашения, пишет издание Neue Zürcher Zeitungсо со ссылкой на неназванные источники.

По данным собеседников издания, в середине января Джо Байден поручил Бернсу обратиться с таким предложением к Москве и Киеву, однако обе стороны отказались обсуждать такой вариант. После этого американский лидер принял решение о поставке Украине танков Abrams.

Подтверждения информации NZZ нет. Заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт в интервью американскому Newsweek заявил, что статья не соответствует действительности.

США приняли решение о поставках Украине 31 танка M1 Abrams ("Абрамс") 25 января. В тот же день Германия сообщила, что направит Украине 14 танков Leopard 2. Ожидается, что они прибудут на Украину до конца марта. Киев рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.

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