ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США предлагали России 20% территории Украины в обмен на завершение СВО

09:15
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Москва и Киев отказались обсуждать такой вариант

В Вашингтоне предлагали Украине способ остановить специальную военную операцию. Так, по замыслу главы ЦРУ Уильяма Бернса, Киев мог бы отдать России 20% своей территории в обмен на заключение мирного соглашения, пишет издание Neue Zürcher Zeitungсо со ссылкой на неназванные источники.
Пренебрежение к Мюнхенской речи Путина назвали причиной конфликта на Украине

По данным собеседников издания, в середине января Джо Байден поручил Бернсу обратиться с таким предложением к Москве и Киеву, однако обе стороны отказались обсуждать такой вариант. После этого американский лидер принял решение о поставке Украине танков Abrams.

Подтверждения информации NZZ нет. Заместитель пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шон Дэвитт в интервью американскому Newsweek заявил, что статья не соответствует действительности.

США приняли решение о поставках Украине 31 танка M1 Abrams ("Абрамс") 25 января. В тот же день Германия сообщила, что направит Украине 14 танков Leopard 2. Ожидается, что они прибудут на Украину до конца марта. Киев рассчитывает получить до 140 танков от 12 государств.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.