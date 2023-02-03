В России выявлен второй случай "кракена"

Об этом сообщил Роспотребнадзор

В России выявлен второй случай заражения подвариантом XBB.1.5 ("кракен") штамма коронавируса "омикрон", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом "омикрона" XBB 1.5 "кракен". Материал для секвенирования получен из Республики Тыва", - сказано в сообщении.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, активное распространение "кракена" в России маловероятно.

В ведомстве также напомнили, что этот подвариант может "более эффективно уклоняться от иммунной защиты".

За все время пандемии в России зарегистрировано 21 967 983 случаев коронавируса, скончались 395 148 пациентов.

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