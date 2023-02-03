Собянин: выявляемость рака на ранних стадиях в Москве выросла на 65%

Мэр подвел итоги внедрения нового московского стандарта онкологической помощи

Мэр Москвы подвел итоги трех лет существования столичного стандарта онкологической помощи. Сергей Собянин напомнил, что в его основу лег комплексный подход к лечению в сочетании с максимальным вниманием к каждому пациенту, а также современные технологии и лекарственные препараты.

Мэр привел ключевые показатели программы. Так, выявление рака на ранних стадиях в Москве выросло на 65%, а на нулевой стадии – в 3,5 раза. В три раза увеличилось число госпитализаций. Доля пациентов, состоящих на учете более 5 лет после постановки диагноза, выросла с 49% до 58,7%.

Смертность в течение первого года после постановки диагноза снизилась вдвое – до 13,1%.

Собянин рассказал, что в рамках нового стандарта на базе крупнейших городских стационаров были организованы многопрофильные онкологические центры. Они предоставляют полный спектр клинических возможностей: диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и др.

"На смену старым онкодиспансерам пришли новые центры амбулаторной онкологической помощи. И это не просто смена вывески. Технологическая оснащенность ЦАОПов позволяет проводить практически все виды амбулаторных обследований и лечения в одном здании без направления в другие клиники или стационары. В т.ч. КТ, МРТ, эндоскопию и биопсию, о которых старые диспансеры и мечтать не могли", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что Московский стандарт онкологической помощи приносит реальный результат — это тысячи спасенных жизней людей.

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