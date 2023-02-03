Россия занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета

Статистику привел Михаил Мишустин

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании форума Digital Almaty, что Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет.

"По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров", - уточнил глава кабмина (цитата по ТАСС).

Как добавил Мишустин, Москва понимает, как под влиянием технологий будет трансформироваться мир.

"Поэтому в ЕАЭС часто выступаем инициаторами цифровизации, оказываем поддержку перспективным идеям по улучшению деловой среды. Ведь это будет полезно для всех нас", - заключил премьер.

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