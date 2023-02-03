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Пострадали восемь детей: подробности ДТП на Сахалине

11:33
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело

Приезда врачей дети дожидались в машинах очевидцев. Авария произошла рано утром на трассе Южно-Сахалинск - Холмск. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Машина врезалась в школьный автобус, в котором было 11 детей. Идущие навстречу друг другу бензовозы не успели затормозить и тоже стали участниками ДТП.

Один из большегрузов повредил дорожное ограждение - удар был такой силы, что выгнулся металлический отбойник. В аварии пострадали восемь школьников, всех доставили в больницу Холмска.

"Пять детей явно имеют какие-то повреждения. Все восемь детей сейчас осматриваются врачами: хирурги, травматологи, неврологи. Приглашен в клинику медицинский психолог, он подъезжает уже. Дети перепуганы, надо с ними поработать", - рассказали врачи.

Работают специалисты и с родителями. Автобус собирал детей из соседних сел и вез на занятия в Чапланово. В районной администрации заявили - все ученики были пристегнуты, водитель не превышал положенных 60 километров в час. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Идет проверка. На месте ДПТ эксперты обследуют дорожное полотно - из-за снежного наката оно небезопасно.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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