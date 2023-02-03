ВСУ спешно стягивают к Артемовску дополнительные резервы

Российские штурмовые отряды продавливают оборонительные рубежи противника на подступах к Красному

Предполетная подготовка штурмовиков занимает не более часа. Специалисты осматривают машины, заряжают неуправляемыми авиационными ракетами. Экипаж Су-25 готов к выполнению очередной боевой задачи. На этот раз цель, докладывает разведка, - замаскированные укреппозиции националистов. "Грачи" идут парами на низких высотах. Нанеся ракетный удар, летчики уходят с линии возможного ответного огня и выпускают тепловые ловушки.

Накануне наша авиация успешно отработала по подразделениям ВСУ в районе Новоселовского и Карамзиновки в ЛНР. Накрыли десантно-штурмовую бригаду противника. В окрестностях Волчанска Харьковской области поражены три украинские РСЗО "Град".

На земле продвижение нашей пехоты прикрывает гаубичная артиллерия. Основные бои сейчас разворачиваются на соледарском направлении. Цели, по которым готовится залп, обнаружили еще накануне. Командир батареи по рации передает координаты расчету. Гаубицы расположились в боевом порядке, чтобы площадь поражения была максимальной. По команде открывают огонь.

Артиллеристы работают совместно с авиационной разведкой. Операторы беспилотников корректируют точность ведения огня. Такая связка позволяет поражать цели максимально эффективно - с минимальным расходом боеприпасов. Через несколько часов агентура подтверждает: есть попадание. А вот и результат - горит уничтоженный украинский БТР.

Благодаря слаженной работе различных подразделений штурмовым отрядам удалось взять село Николаевка к северу от Соледара. Это позволит нашим войскам продолжить наступление и подойти еще ближе к Артемовску. В самом городе сейчас идут тяжелые бои. Российская армия готовится взять населенный пункт в кольцо. ВСУ в спешке стягивают к Артемовску дополнительные резервы. Чтобы помешать этому, наши штурмовые отряды продавливают оборонительные рубежи противника на подступах к Красному. Оттуда уже открывается контроль над трассой Артемовск - Часов Яр. Сейчас это самый безопасный путь, по которому украинские националисты могут подвозить технику, боеприпасы, а в случае чего - начать отступление. А значит, взятие под контроль этого участка поставит под угрозу выживание всей артемовской группировки радикалов.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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