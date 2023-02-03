США рассматривают возможность договориться с Москвой по Украине

Перед Киевом же продолжают трясти бусами в виде мифического членства в ЕС и НАТО

Над ляпами и оговорками Джо Байдена пресса потешается регулярно, вполне открыто намекая на его проблемы со здоровьем. Сам он тоже пытается над этим шутить, стараясь хоть как-то сгладить ситуацию. Той же стратегии придерживаются и его соратники демократы, привлекая для этого тяжеловесов вроде экс-президента Клинтона. Впрочем, самому Байдену это не сильно идет на пользу. Его рейтинг продолжает оставаться на довольно низком уровне. При этом планы на второй срок никуда не делись. И действующий президент, конечно, попытается остаться в Белом доме, используя в том числе конфликт на Украине. Причем танками, пишет издание Politico, дело явно не ограничится.

"На высоком уровне обсуждения вопроса о передаче Киеву истребителей F-16 пока не велись. При этом Запад не говорит "никогда" в отношении истребителей для Украины - он просто хочет сперва сосредоточиться на получении Киевом вооружения, которое позволит отразить надвигающееся наступление российских войск", - сказано в материале.

При этом сам Вашингтон, сообщают американские СМИ, поставлять самолеты, скорее всего, не будет. Но он может дать разрешение другим странам. Или, как и в случае с танками, принудить, например, Германию к такому шагу. Тем более, что Шольц уже не раз продемонстрировал свою политическую бесхребетность. Это касается и подрыва системы газопроводов "Северный поток". На днях стало известно, что у Берлина есть данные о причастности к этому теракту одной из западных стран. Однако канцлер уже дал понять - раскрывать данную информацию он не будет.

"Так как мы правовое государство, мы не высказываем предположения, но вместо этого говорим лишь точную информацию и только тогда, когда мы можем ее доказать. Поэтому мы выскажемся, когда у нас будут доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства в Германии. Но пока это не тот случай", - сказал Шольц.

"На данный момент ожидается, что плодами киевского саммита европейских лидеров в необычном "военном" формате станут разве что заявления с похвалами в адрес украинских властей и призывы продолжать реформы. На этом все, если, конечно, не считать возможности для европейских лидеров наделать брутальных фотографий. Вместе с тем киевская встреча четко покажет, что между надеждами Киева на членство и возможностями ЕС имеется существенное расхождение", - пишет Washington Post.

Однако публично этого, конечно, никто не скажет. Так что бусами в виде мифического членства в ЕС и НАТО перед Киевом станут трясти и дальше, подталкивая продолжать гибнуть украинцев и запрещая любые переговоры о мире. Хотя консенсуса на этот счет в Евросоюзе все-таки нет. Но голоса тех, кто за диалог, звучат очень робко, в отличие от истеричных криков за продолжение войны и запрет любых переговоров с российским президентом.

"Путин на самом деле достигает своих целей такими разговорами, потому что он показывает всему миру и своему народу: смотрите, я очень востребован, со мной все хотят говорить, все зависит от меня", - сказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.

При этом в Вашингтоне возможность договориться с Москвой все же рассматривают. Если верить утечкам в западную прессу, в январе США предлагали России и Украине план мирного урегулирования, который предполагал некие территориальные уступки. Однако и Москва, и Киев данные предложения отвергли.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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