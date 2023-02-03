При Трампе такого не было: над Америкой летает китайский "шар-шпион"

В Пентагоне уже несколько дней следят за высотным аэростатом

Шутка о том, что американскую границу можно беспрепятственно пересечь хоть на воздушном шаре, теперь не вызывает улыбки в Вашингтоне. В Пентагоне уже несколько дней следят за высотным аэростатом, который летает над территорией США. Военные называют его китайским зондом-разведчиком. Признаться в этом вынудила шумиха в соцсетях, а затем и в прессе.

"Все хотят взглянуть на китайский воздушный шар-шпион. Шумиха в интернете будет нарастать еще несколько дней, если, конечно, ВВС его не собьют. Так что если вы не сидите сейчас на лужайке перед домом и не снимаете на фото каждое пятнышко в небе, вы явно что-то упускаете", - отметил журналист.

Как сообщают в Пентагоне, шар прилетел со стороны Алеутских островов через Канаду, а сейчас дрейфует в стратосфере над штатом Монтана, где располагается одно из трех национальных хранилищ ядерных ракет. Как это вообще могло произойти, выясняют сейчас в Конгрессе: "Наглое пренебрежение суверенитетом США со стороны Китая является актом дестабилизации, на который необходимо реагировать. Президент Байден не должен молчать. Я запрашиваю брифинг Группы восьми".

Группа восьми - это те члены обеих палат Конгресса, которые имеют доступ к развединформации от администрации президента. Вообще, конфуз с китайским шаром - настоящий подарок для республиканцев.

"При Байдене Пентагон несколько дней отслеживает китайский воздушный шар-шпион над нами и не сбивает его. Он бросает американцев и 85 миллиардов долларов военной техники и вооружений в Афганистане. Он не охраняет нашу границу, которую вот-вот пересекут более 5 миллионов человек. Администрация Байдена импотентна. Президент Трамп никогда бы не допустил этого", - указала Марджори Тейлор Грин, член Палаты представителей США.

Но сбивать аэростат пока не намерены. Американские истребители уже поднимались в воздух, но в Пентагоне заявили: шар слишком большой, его обломки могут упасть на населенный пункт.

Воздушное сообщение в международном аэропорту Монтаны приостановлено. Приняты и некие меры по защите секретной информации. А в Пекине уже призвали не раздувать скандала на основании слухов - доказательств, что это китайский разведчик, в Вашингтоне так и не представили.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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