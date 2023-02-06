Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака

Лучше заняться творчеством и не решать денежные вопросы
Овны
Если вы хотели поучиться астрологии, эзотерике, психологии - начните сегодня, время удачное. Вам по силам воспринимать тайные знания и законы вселенной.
Тельцы
Неподходящий день для общения, особенно для деловых контактов и переговоров. Не давайте обещаний, если нет уверенности, что способны их выполнить.
Близнецы
Вам будет сложно договориться с представителями противоположного пола. Прокачивайте свои способности решать конфликты и слышать друг друга!
Раки
Уязвимые сферы жизни представителей этого знака сегодня - деньги и отношения. Звезды рекомендуют не давать в долг друзьям и отказаться от идей о совместном бизнесе.
Львы
Вчерашнее полнолуние в вашем знаке еще не окончено - его влияние продлится несколько дней. Воздерживайтесь от чрезмерных нагрузок, больше отдыхайте.
Девы
Будьте внимательны, особенно в незнакомой компании, возможно, вас попытаются обмануть. День, проведенный в одиночестве, будет куда удачнее и продуктивнее.
Весы
Вы рискуете попасть под влияние неожиданных обстоятельств и растеряться. Не общайтесь с незнакомцами в сети и не отвечайте на подозрительные звонки.
Скорпионы
Лень или сонливость могут быть следствием дефицита каких-либо веществ в организме. Начните принимать витамины и обратите внимание на свой рацион.
Стрельцы
Сообщения о выигрышах и выгодных предложениях - скорее всего, дело рук мошенников. Сегодня вообще денежные вопросы лучше не решать, займитесь творчеством.
Козероги
Ревность рискует нарушить ваши отношения с партнером или другом. Это проделки планет, не берите в голову, завтра вы посмеетесь над своими подозрениями!
Водолеи
Для романтики этот день точно не подходит - оставьте в покое свою личную жизнь. Занимайтесь практическими вопросами, уходите с головой в работу.
Рыбы
Обычный разговор на работе или учебе может стать причиной сплетен или интриг. Постарайтесь не затрагивать скользкие темы, чтобы не нажить неприятностей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"