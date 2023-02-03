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В Энергодаре произошел теракт

10:36
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Погиб сотрудник полиции

В Энергодаре (Запорожская область) произошел теракт – взорвался автомобиль.

Об этом сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Взрыв 07:50 утра в районе пятого микрорайона города. Погиб как минимум один человек – это сотрудник МВД.

"Сила взрыва автомобиля в Энергодаре была столь велика, что в домах не только повылетали окна вплоть до девятого этажа, но и была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто", - написал он в своем Telegram-канале.

На данный момент пожар потушен. Место преступление оцеплено, работают сотрудники МЧС и силовых структур.

"Во избежание повторного взрыва специалисты проверяют наличие взрывчатых веществ", - добавил Рогов.

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