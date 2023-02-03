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Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей

10:46
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Недобросовестные продавцы нашли лазейку

Маркетплейс Wildberries с 7 февраля запрещает продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, в том числе безникотиновых.

Недобросовестные продавцы использовали продажу безникотиновой продукции как лазейку для продажи никотиновых изделий, что запрещено правилами маркетплейса, передает ТАСС.  

"Полностью ограничиваем продажу вейпов, сопутствующих жидкостей и курительных смесей, даже безникотиновых. Новость об изменениях выпустили для продавцов в договоре-оферте 31 января, с 7 февраля они вступят в силу" – сообщил представитель маркетплейса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД внести предложения о возможном запрете вейпов.

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