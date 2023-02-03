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Новые регионы включили в Южный военный округ

11:16
  • пятница
  • 03 февраля 2023

В январе в ЮВО сменился командующий

В зону ответственности Южного военного округа (ЮВО) вошли новые регионы - Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области.

Они указаны в составе ЮВО на карте, которая представлена на сайте Минобороны.

Как объясняет ТАСС, увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил России объединений народной милиции ДНР и ЛНР.

23 января глава Минобороны России Сергей Шойгу лава Минобороны России Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов. Так, командующим ЮВО стал генерал-полковник Сергей Кузовлев, который с 13 декабря 2022-го командовал ЗВО. Его место занял генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

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