Новые регионы включили в Южный военный округ

В январе в ЮВО сменился командующий

В зону ответственности Южного военного округа (ЮВО) вошли новые регионы - Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Запорожская и Херсонская области.

Они указаны в составе ЮВО на карте, которая представлена на сайте Минобороны.

Как объясняет ТАСС, увеличение зоны ответственности связано с вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил России объединений народной милиции ДНР и ЛНР.

23 января глава Минобороны России Сергей Шойгу лава Минобороны России Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов. Так, командующим ЮВО стал генерал-полковник Сергей Кузовлев, который с 13 декабря 2022-го командовал ЗВО. Его место занял генерал-лейтенант Евгений Никифоров.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"