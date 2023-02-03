Мишустин: для большинства иностранного софта существуют российские аналоги

Задача - создать не просто замену, а конкурентоспособный продукт

Негативные прогнозы относительно стабильности ЕАЭС не оправдались, во многих отраслях наблюдается рост, заявил Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета, который проходит сейчас в Казахстане, передает "ТВ Центр".

Ранее глава кабмина выступил на международном цифровом форуме. Организации необходимо достичь технологического суверенитета, отметил Мишустин. И подчеркнул, что несмотря на давление Запада Россия вошла в первую десятку стран с наиболее высоким уровнем использования информационных технологий в госсекторе.

"Для большинства иностранного софта - около 85 уже процентов - существуют российские аналоги. Приступили к их донастройке под конкретные нужды бизнеса и производств. Поддерживаем создание новых программных продуктов. Для этого мы выстроили очень серьезную систему центров компетенции. Задача центров - создать не просто замену зарубежным аналогам, а конкурентоспособный продукт, который в перспективе сможет выйти на международный рынок", - отметил российский премьер.

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