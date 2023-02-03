В России с коронавирусом госпитализировали 1065 человек

Скончались 46 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1065 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 9970 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 6311 человек, скончались 46 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 2800 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 128. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 907 человек, в Московской области – 339.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21977653 случая заболеваний, зарегистрирован 395194 летальных исхода.

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