Две майнинговых фермы обнаружили на чердаке российской психбольницы

Оборудование изъято

В Иркутском районе обнаружила две майнинговые фермы на чердаке психиатрической больницы.

Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как выяснили правоохранительные органы, на чердаке психбольницы работали фермы из 13 единиц оборудования, подключенного к электрическим сетям медучреждения над лечебными корпусами. Это могло привести к риску возникновения аварийной ситуации и причинения вреда пациентам.

"Над двумя помещениями, где содержатся пациенты, располагались боксы с пятью и восьмью машинами для производства криптовалюты", - говорится в сообщении.

Возбуждены административное дело о нарушении требований пожарной безопасности и уголовное дело по статье "Причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием. Майнинговое оборудование изъято.

Специалистам в ближайшее время предстоит оценить размер ущерба, который нанес теневой бизнес по добыче криптовалюты.

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